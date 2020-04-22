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22 апреля,
2020
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Пожарные больше 30 раз за сутки выезжали на тушение травы в Томской области

ТВ2
ТВ2
42 минуты назад

За прошедшие сутки сотрудники МЧС 33 раза выезжали на тушение травы в Томской области. Из-за палов небо над Томской затянуло дымкой. Жители города жаловались, что ощущают запах гари.

Пожарные больше 30 раз за сутки выезжали на тушение травы в Томской области

По информации обладминистрации 20-21 апреля из-за поджоги травы спровоцировали пять лесных пожаров на территории Асиновского, Кожевниковского, Томского и Первомайского районов на общей площади 35,1 гектара. Средняя площадь одного возгорания составила 7,02 га. Огонь потушен в наземной зоне применения сил и средств пожаротушения.


Причиной возгорания в четырех из пяти случаев стало нарушение правил пожарной безопасности местными жителями, в одном — переход огня с земель иных категорий.


С 20 апреля на территории Томской области установлен пожароопасный сезон. В Томске, Томском, Шегарском, Кожевниковском, Асиновском и Парабельском районах с 18 апреля введен особый противопожарный режим.


За нарушение правил пожарной безопасности предусмотрены штрафы от 3 тыс. рублей для физических и до 200 тыс. рублей для юридических лиц. В районах, где действует особый противопожарный режим, денежное взыскание может быть увеличено вдвое. Также в зависимости от тяжести последствий за уничтожение или повреждение лесов может быть установлена ответственность в виде штрафа от 200 тысяч до 3 млн рублей либо лишения свободы на срок до 10 лет.

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