Пожарную сигнализацию отремонтируют в восьми соцучреждениях Томска

Систему автоматической пожарной сигнализации и систему оповещения и управления эвакуацией отремонтируют в школе № 22, детских садах №№ 8, 39, 61, Центре сибирского фольклора, в корпусах Центра развития ребенка – детского сада № 21 по ул. Героев Чубаровцев и Б. Подгорной. В ближайшее время торги будут проведены по детсаду № 77.

Работы на всех указанных объектах должны быть завершены к 10 декабря.



«Сегодня противопожарные системы обновлены почти в 30 детских садах, смонтированы в загородных лагерях, во всех школах и детсадах действует аппаратный комплекс «Стрелец-мониторинг», позволяющий без участия человека передавать сигнал о возгорании в пожарную службу и оперативно начинать эвакуацию. В начале каждого учебного года школьники на уроках повторяют правила безопасности на дорогах, а также порядок действий в случае пожара. Уже на следующей неделе в школах начнутся тематические тренировки», — рассказал мэр Томска Иван Кляйн.



В конце июля этого года подрядчик мэрии – ООО «СибТехМонтаж» – установил современную противопожарную сигнализацию в муниципальной ДЮСШ «Кедр» на ул. Высоцкого, 7. Стоимость работ составила почти 1,7 млн рублей.