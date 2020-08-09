Пожарная обстановка в Томской области: 9 пожаров, 1 погибший, введен особый режим

В Томске на улице Ново-Киевской загорелся 2-этажный 4-квартирный брусовой жилой дом. На момент прибытия первого подразделения огнем были охвачены крыша дома и второй этаж. В результате обгорели стены внутри двух квартир на 2 этаже, обрешетка крыши дома, стены тамбура. Площадь пожара составила 144 кв.м. Пожарными в одной из квартир было обнаружено тело мужчины 1976 года рождения. Причина пожара устанавливается. В ликвидации пожара участвовали 7 единиц техники и 32 человека.

Кроме того, пожарные выезжали на вызовы с улицы Тверской — там горел мусор на площади 1 кв.м. и с проезда Проектируемого — в гараже обгорели пиломатериал и крыша на площади 4 кв.м.





В этот же день в селе Окунеево Зырянского района горел мусор на площади 25 кв.м. В 4,5 км от города Кедровый горела лесная подстилка на площади 1,2 га. В селе Дальнее Колпашевского района обгорели крыши двух бань, площадь пожара составила 32 кв.м. В селе Богашево Томского района обгорела стена садового дома на площади 1 кв.м. В селе Рыбалово Томского района горел мусор на площади 100 кв.м. В поселке Ягодное Верхнекетского района горел мусор на площади 45 кв.м.





Напомним, что с 7 августа на территории Томской области введен особый противопожарный режим. В двух районах — Александровском и Каргасокском — режим ЧС.