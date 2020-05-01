Пожар в жилом доме на Степановке произошел в Томске. Фото

Четырехквартирный жилой дом на улице Ломоносова (сразу за Степановским переездом) загорелся в Томске. В пожаре никто не пострадал.
Информация о пожаре поступила в МЧС 1 мая в 8:46. Огонь повредил крышу дома и надворные постройки. В 9:30 возгорание локализовали, а в 9:58 — ликвидировали.
В тушении участвовали 28 человек и семь единиц техники.
По словам очевидцев, пожарная машина не смогла подъехать сразу из-за закрытого переезда.
Напомним, разработка проекта реконструкции Степановского переезда с расширением проезжей части до четырех полос началась в 2015 году. На подготовку ПСД власти Томска выделяли 75 миллионов рублей. Однако проект так и не смог пройти экспертизу. В итоге мэр города раскритиковал проектировщика — компанию «ЖелДорИзыскания», а мэрия в одностороннем порядке расторгла с ними договор.
Объявлялось, что мэрия объявит конкурс на разработку другого проекта. Однако из-за пандемии коронавируса ряд расходов бюджета городской администрации сократили. Под сокращение попала и статья на финансирование разработки технико-экономического обоснования реконструкции переезда.