Пожар в жилом доме на Степановке произошел в Томске. Фото

Четырехквартирный жилой дом на улице Ломоносова (сразу за Степановским переездом) загорелся в Томске. В пожаре никто не пострадал.

Информация о пожаре поступила в МЧС 1 мая в 8:46. Огонь повредил крышу дома и надворные постройки. В 9:30 возгорание локализовали, а в 9:58 — ликвидировали.





В тушении участвовали 28 человек и семь единиц техники.





По словам очевидцев, пожарная машина не смогла подъехать сразу из-за закрытого переезда.