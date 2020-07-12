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12 июля,
2020
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Новости

Пожар в банном комплексе «Царство Нептуна» произошел в Томске. Фото

ТВ2
ТВ2
1 час назад

В банном комплексе «Царство Нептуна», который находится на ул. 79-й Гвардейской, накануне произошел пожар.

«Обгорела обрешетка крыши пристройки к 2-этажному кирпичному зданию. Площадь пожара составила 30 кв.м», — уточнили в пресс-службе регионального МЧС.


По словам очевидцев, возгорание произошло, когда в здании были люди. Посетители срочно выбежали на улицу, никто из них не пострадал.


Огонь потушили примерно за 10 минут.

Пожар в банном комплексе «Царство Нептуна» произошел в Томске. Фото
Пожар в банном комплексе «Царство Нептуна» произошел в Томске. Фото
Пожар в банном комплексе «Царство Нептуна» произошел в Томске. Фото
Пожар в банном комплексе «Царство Нептуна» произошел в Томске. Фото
Пожар в банном комплексе «Царство Нептуна» произошел в Томске. Фото
Пожар в банном комплексе «Царство Нептуна» произошел в Томске. Фото
Пожар в банном комплексе «Царство Нептуна» произошел в Томске. Фото

Фото: Светлана  Шерстобоева

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