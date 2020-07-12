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Пожар в банном комплексе «Царство Нептуна» произошел в Томске. Фото
1 час назад
В банном комплексе «Царство Нептуна», который находится на ул. 79-й Гвардейской, накануне произошел пожар.
«Обгорела обрешетка крыши пристройки к 2-этажному кирпичному зданию. Площадь пожара составила 30 кв.м», — уточнили в пресс-службе регионального МЧС.
По словам очевидцев, возгорание произошло, когда в здании были люди. Посетители срочно выбежали на улицу, никто из них не пострадал.
Огонь потушили примерно за 10 минут.
Фото: Светлана Шерстобоева
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