Пожар в банном комплексе «Царство Нептуна» произошел в Томске. Фото

В банном комплексе «Царство Нептуна», который находится на ул. 79-й Гвардейской, накануне произошел пожар.

«Обгорела обрешетка крыши пристройки к 2-этажному кирпичному зданию. Площадь пожара составила 30 кв.м», — уточнили в пресс-службе регионального МЧС.





По словам очевидцев, возгорание произошло, когда в здании были люди. Посетители срочно выбежали на улицу, никто из них не пострадал.





Огонь потушили примерно за 10 минут.