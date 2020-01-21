Пожар в Асиновском районе: больше десяти погибших, возбуждено уголовное дело

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин поручил правоохранительным органам в кратчайшие сроки установить все обстоятельства пожара с гибелью людей в Асиновском районе и сам возглавил оперативный штаб, созданный в связи с чрезвычайным происшествием.

Число погибших при пожаре в поселке Причулымский Асиновского района продолжает расти. В 11.03 при разборе конструкций найдено тело одиннадцатого человека.

Сегодня ночью в поселке Причулымский Асиновского района произошел пожар в одноэтажном деревянном здании. На момент прибытия пожарных строение было полностью охвачено огнем, а площадь пожара составляла 208 кв. м.





По данным регионального МЧС, из здания самостоятельно эвакуировались два человека. По информации главного врача Асиновской районной больницы Артема Левшина, один из пострадавших – мужчина 1994 года рождения – получил медицинскую помощь на месте происшествия, от госпитализации он отказался. Еще один мужчина – 1986 года рождения – после осмотра в Асиновской районной больнице был направлен на амбулаторное лечение, в госпитализации он не нуждался.





По состоянию на 11 часов в здании обнаружены тела 11 погибших. Предположительно, это были граждане Узбекистана, работающие на местной пилораме.





На месте ЧП находится начальник регионального МЧС Олег Еременко, работают представители оперативных служб, следственных органов, органов местного самоуправления. Причина пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются.





Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Производится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, в ближайшее время будет назначен ряд судебных экспертиз. Ход расследования уголовного дела находится под личным контролем руководителя управления.