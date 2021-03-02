Пожар произошел в Томском техникуме информационных технологий

Пожарная сигнализация сработала в Томском техникуме информационных технологий. Из здания эвакуировались 300 человек, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Информация о возгорании поступила в дежурную часть МЧС в 14.29.



В результате обгорела стена в подвале в помещении тира. Площадь пожара составила 15 кв. м.



Пожар ликвидировали в 15.01. В тушении участвовали 20 человек и четыре единицы техники.



Причина пожара устанавливается.