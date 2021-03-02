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02 марта,
2021
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Пожар произошел в Томском техникуме информационных технологий

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Пожарная сигнализация сработала в Томском техникуме информационных технологий. Из здания эвакуировались 300 человек, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Пожар произошел в Томском техникуме информационных технологий
Фото: Регион 70, сообщество ВКонтакте

Информация о возгорании поступила в дежурную часть МЧС в 14.29.

В результате обгорела стена в подвале в помещении тира. Площадь пожара составила 15 кв. м.


Пожар ликвидировали в 15.01. В тушении участвовали 20 человек и четыре единицы техники.


Причина пожара устанавливается.

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