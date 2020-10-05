Пожар произошел в одном из детских садов Томска

Пожар произошел в детском саду № 2 по ул. Тимакова. Из здания эвакуировалось 16 человек, сообщает пресс-служба регионального МЧС.





Сообщение о пожаре поступило 5 октября в 07:21.





«Пожару автоматически был присвоен третий ранг сложности. Первое подразделение прибыло на место через пять минут. В одном из кабинетов на втором этаже горел подоконник. До прибытия пожарных из здания эвакуировались 16 человек: десять работников детского сада, трое детей и трое взрослых», — сообщает ведомство.





В 07:42 пожар был ликвидирован на площади 2 квадратных метра. Пострадавших нет, причина пожара устанавливается.





На месте работали 37 человек и 10 единиц техники.