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05 октября,
2020
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Новости

Пожар произошел в одном из детских садов Томска

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Пожар произошел в детском саду  № 2 по ул. Тимакова. Из здания эвакуировалось 16 человек, сообщает пресс-служба регионального МЧС.


Сообщение о пожаре поступило 5 октября в 07:21. 


«Пожару автоматически был присвоен третий ранг сложности. Первое подразделение прибыло на место через пять минут. В одном из кабинетов на втором этаже горел подоконник. До прибытия пожарных из здания эвакуировались 16 человек: десять работников детского сада, трое детей и трое взрослых», — сообщает ведомство.


В 07:42 пожар был ликвидирован на площади 2 квадратных метра. Пострадавших нет, причина пожара устанавливается.


На месте работали 37 человек и 10 единиц техники.

Пожар произошел в одном из детских садов Томска
Пожар произошел в одном из детских садов Томска
Пожар произошел в одном из детских садов Томска

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