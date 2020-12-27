Пожар произошел в автосервисе на Яковлева в Томске

Вчера вечером в Томске произошел пожар в автосервисе, сообщает пресс-служба МЧС по региону. Пожарные эвакуировали четыре автомобиля, пострадавших нет.

Как сообщает ведомство, на улице Яковлева, 40 обгорели стены двухэтажного деревянного гаражного бокса. Он использовался как частный автосервис. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.



Пожарные эвакуировали четыре автомобиля и мотоцикл, а также три баллона с пропаном и кислородом.



Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 22.09, ликвидация произошла в 22.48.

В тушении пожара принимали участие три единицы техники и 13 человек.





Причину пожара устанавливают сотрудники МЧС.

