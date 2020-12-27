Пожар произошел в автосервисе на Яковлева в Томске

Вчера вечером в Томске произошел пожар в автосервисе, сообщает пресс-служба МЧС по региону. Пожарные эвакуировали четыре автомобиля, пострадавших нет.
Как сообщает ведомство, на улице Яковлева, 40 обгорели стены двухэтажного деревянного гаражного бокса. Он использовался как частный автосервис. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.
Пожарные эвакуировали четыре автомобиля и мотоцикл, а также три баллона с пропаном и кислородом.
Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 22.09, ликвидация произошла в 22.48.
В тушении пожара принимали участие три единицы техники и 13 человек.
Причину пожара устанавливают сотрудники МЧС.
Как передает МЧС, за последние сутки в Томской области сгорели три машины.
На улице Крячкова, 19 во дворе жилого дома в двигательном отсеке автомобиля Mazda Demio обгорела проводка. Пожар ликвидировали до прибытия сотрудников.
В двух километрах от села Уртам Кожевниковского района выгорел салон автомобиля Mercedes-Benz GL400 2014 года выпуска.
В селе Каргасок в гараже в двигательном отсеке автомобиля Toyota Opa 2002 года выпуска обгорели провода.
Причину возгораний автомобилей сотрудники МЧС связывают с морозами в Томской области.
«Возможно, владельцы отогревают машины и нарушают технику безопасности», — добавили в ведомстве.
Томский гидрометцентр сообщил о штормовом предупреждении и опасных неблагоприятных природных явлениях. 27 декабря по области и городу ожидается аномально холодная погода с минимальной температурой воздуха минус 40°С и ниже.
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