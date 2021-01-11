Пожар на производстве удобрений произошел под Томском

Крупный пожар произошел в поселке Предтеченске под Томском, где загорелось производство удобрений.

Информация о возгорании поступила в 3:14. Горело одноэтажное металлическое строение каркасного типа по производству удобрений. Здание внутри обшито минплитой и пенопластом.







Локализировали возгорание к 4:47. Частично обгорела обрешетка крыши, внутри обгорели стеллажи, произошло обрушение стены на площади 300 кв.м. Общая площадь пожара составила 450 кв.м.





Ликвидировали пожар к 5:40. Его причина устанавливается.







В ликвидации пожара было задействовано восемь единиц техники и 35 человек.