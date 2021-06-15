Пожар на газовой заправке в Новосибирске. Главное

Семь человек находятся в реанимации областной клинической больницы после взрыва на газовой автозаправке в Новосибирске 14 июня, сообщил «Интерфакс».
«Семь человек в реанимации, у них ожоговый шок, десять человек — в ожоговом отделении, в том числе двое детей», — сообщили агентству в больнице.
Пожар на АЗС на Гусинобродском шоссе в Новосибирске произошел вечером 14 июня. Пострадали более 25 человек, среди них есть люди в тяжелом состоянии. Столб дыма и огня был виден с различных точек города. Очевидцы сообщали о выбивании стекол в соседних домах. Огонь перекинулся на стоящие рядом гаражи, в которых также происходила разгерметизация газовых баллонов.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).