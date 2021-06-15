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15 июня,
2021
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Пожар на газовой заправке в Новосибирске. Главное

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Семь человек находятся в реанимации областной клинической больницы после взрыва на газовой автозаправке в Новосибирске 14 июня, сообщил «Интерфакс».


«Семь человек в реанимации, у них ожоговый шок, десять человек — в ожоговом отделении, в том числе двое детей», — сообщили агентству в больнице.

Пожар на газовой заправке в Новосибирске. Главное

Пожар на АЗС на Гусинобродском шоссе в Новосибирске произошел вечером 14 июня. Пострадали более 25 человек, среди них есть люди в тяжелом состоянии. Столб дыма и огня был виден с различных точек города. Очевидцы сообщали о выбивании стекол в соседних домах. Огонь перекинулся на стоящие рядом гаражи, в которых также происходила разгерметизация газовых баллонов.


Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

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