Пожар на газовой заправке в Новосибирске. Главное

Семь человек находятся в реанимации областной клинической больницы после взрыва на газовой автозаправке в Новосибирске 14 июня, сообщил «Интерфакс».





«Семь человек в реанимации, у них ожоговый шок, десять человек — в ожоговом отделении, в том числе двое детей», — сообщили агентству в больнице.