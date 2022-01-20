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Пожарные «спасли» пятерых во время учебного пожара в библиотеке ТПУ. ФОТО

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В научно-технической библиотеке томского Политеха прошли пожарно-тактические учения. По легенде, помощь потребовалась не только сотрудникам библиотеки, но и самим спасателям.

Учебное возгорание началось в помещении книгохранилища на цокольном этаже библиотеки. Начальник службы пожаротушения ГУ МЧС России по Томской области Максим Козлов рассказал журналистам, что пожару был присвоен повышенный ранг сложности, поскольку здание библиотеки — объект культурного наследия со сложной планировкой. К тому же, внутри здания может находиться большое количество людей. 

Максим Козлов
Максим Козлов

«По легенде была потеря связи со звеном газодымозащитной службы. Было решено организовать дополнительное звено газодымозащитной службы для поисков. У одного из сотрудников в рамках учений сломалась кислородная маска, ему помогли другие пожарные. При пожаре могут быть разные ситуации, мы их отрабатываем. В данном случае отрабатывали то, как будет действовать личный состав при потере связи или ухудшении самочувствия у одного из сотрудников», — добавил Максим Козлов. 

Во время учений сотрудники МЧС «спасли» пятерых человек: четверых вывели с помощью спасательных устройств, еще одному помогли выбраться со второго этажа по автолестнице. 48 человек и 16 единиц техники ликвидировали «пожар» в течение 20 минут. 

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