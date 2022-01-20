Пожарные «спасли» пятерых во время учебного пожара в библиотеке ТПУ. ФОТО

«По легенде была потеря связи со звеном газодымозащитной службы. Было решено организовать дополнительное звено газодымозащитной службы для поисков. У одного из сотрудников в рамках учений сломалась кислородная маска, ему помогли другие пожарные. При пожаре могут быть разные ситуации, мы их отрабатываем. В данном случае отрабатывали то, как будет действовать личный состав при потере связи или ухудшении самочувствия у одного из сотрудников», — добавил Максим Козлов.