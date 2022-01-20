Пожарные «спасли» пятерых во время учебного пожара в библиотеке ТПУ. ФОТО

В научно-технической библиотеке томского Политеха прошли пожарно-тактические учения. По легенде, помощь потребовалась не только сотрудникам библиотеки, но и самим спасателям.
Учебное возгорание началось в помещении книгохранилища на цокольном этаже библиотеки. Начальник службы пожаротушения ГУ МЧС России по Томской области Максим Козлов рассказал журналистам, что пожару был присвоен повышенный ранг сложности, поскольку здание библиотеки — объект культурного наследия со сложной планировкой. К тому же, внутри здания может находиться большое количество людей.
«По легенде была потеря связи со звеном газодымозащитной службы. Было решено организовать дополнительное звено газодымозащитной службы для поисков. У одного из сотрудников в рамках учений сломалась кислородная маска, ему помогли другие пожарные. При пожаре могут быть разные ситуации, мы их отрабатываем. В данном случае отрабатывали то, как будет действовать личный состав при потере связи или ухудшении самочувствия у одного из сотрудников», — добавил Максим Козлов.
Во время учений сотрудники МЧС «спасли» пятерых человек: четверых вывели с помощью спасательных устройств, еще одному помогли выбраться со второго этажа по автолестнице. 48 человек и 16 единиц техники ликвидировали «пожар» в течение 20 минут.