Пожарные спасли из горящего дома 12 человек в Каргаске

На момент прибытия первого подразделения из квартиры на втором этаже шел густой дым, в подъезде было сильное задымление. Пожарные по лестничным маршам и через окна по трехколенной лестнице спасли 12 человек (из них 3 ребенка). Четыре человека получили отравление продуктами горения. Пострадавшие были госпитализированы в Каргасокскую районную больницу. В результате пожара в двухкомнатной квартире на втором этаже обгорели стены, мебель, частично прогорело потолочное перекрытие в кухне, закоптились стены в подъезде. Площадь пожара составила 40 квадратных метров. Пожар был ликвидирован в 09:25. В ликвидации были задействованы 9 человек и 2 единицы техники. Причина пожара устанавливается.