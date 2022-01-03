Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. Пожарные спасли из горящего дома 12 человек в Каргаске
Новости

Пожарные спасли из горящего дома 12 человек в Каргаске

ТВ2 ТВ2

3 января в 08:03 в пожарно-спасательную службу МЧС России поступило сообщение о пожаре в 12-квартирном двухэтажном брусовом жилом доме по адресу в селе Каргасок на улице Энтузиастов.

Автор:  МЧС
Автор:  МЧС

На момент прибытия первого подразделения из квартиры на втором этаже шел густой дым, в подъезде было сильное задымление. Пожарные по лестничным маршам и через окна по трехколенной лестнице спасли 12 человек (из них 3 ребенка). Четыре человека получили отравление продуктами горения. Пострадавшие были госпитализированы в Каргасокскую районную больницу. В результате пожара в двухкомнатной квартире на втором этаже обгорели стены, мебель, частично прогорело потолочное перекрытие в кухне, закоптились стены в подъезде. Площадь пожара составила 40 квадратных метров. Пожар был ликвидирован в 09:25. В ликвидации были задействованы 9 человек и 2 единицы техники. Причина пожара устанавливается.

Поддержи ТВ2!

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.