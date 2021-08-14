{{ currentDate }}
Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
Что ищем? {{ errors.searchText }}
Искать
Поиск по сайту
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
Что ищем? {{ errors.searchText }}
Искать
{{ item.title }}
Еще
{{ moreItem.title }}
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
{{ item.title }}
Еще
{{ moreItem.title }}
Экспедиция ТВ2
Поддержать
Главная Новости Пожарные вынесли двоих томичей из горящего дома. Спасенные в больнице
Новости

Пожарные вынесли двоих томичей из горящего дома. Спасенные в больнице

ТВ2
ТВ2 ТВ2
2 часа назад

Томские пожарные спасли двух человек из горящего дома в поселке Киргизка. Оба спасенных госпитализированы в крайне тяжелом состоянии

Фото:  {{ currentSlide.description }}
Автор:  {{ currentSlide.author }}
{{ currentSlideNavIndex }} из {{ currentLength }}
-
-
-

Сообщение о возгорании в поселке Киргизка Ленинского района Томска поступило в пожарную часть в 04:28. К моменту прибытия спасателей дом был полностью охвачен огнем. Пожарные проникли в дом через окно и увидели на полу двух человек. Женщина была без сознания, мужчина подавал признаки жизни.

«Люди были спасены через окно. До приезда скорой помощи пожарные провели женщине реанимационные мероприятия, после чего она стала дышать, — сообщает пресс-служба томского МЧС. — Спасенные, оба 1980 года рождения, в крайне тяжелом состоянии госпитализированы в ОКБ. Сейчас за их жизни борются врачи». 

В МЧС отмечают, что о пожаре сообщил 17-летний Дмитрий Веприков. С двумя друзьями он возвращался из гостей в Сосновом бору и с возвышенности увидел отблески огня. Подростки приняли их за горящее дерево или костер в лесу и позвонили по номеру 101. Спасатели отмечают, что если бы не этот единственный звонок, люди бы остались в горящем доме.

Пожар ликвидировали в 05:30. Обгорела обрешетка крыши дома, сгорела веранда, внутри обгорел потолок. Причина пожара устанавливается. 

 

Поддержи ТВ2!

Рекомендуемые публикации

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.