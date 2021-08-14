Пожарные вынесли двоих томичей из горящего дома. Спасенные в больнице

Томские пожарные спасли двух человек из горящего дома в поселке Киргизка. Оба спасенных госпитализированы в крайне тяжелом состоянии

Сообщение о возгорании в поселке Киргизка Ленинского района Томска поступило в пожарную часть в 04:28. К моменту прибытия спасателей дом был полностью охвачен огнем. Пожарные проникли в дом через окно и увидели на полу двух человек. Женщина была без сознания, мужчина подавал признаки жизни.

«Люди были спасены через окно. До приезда скорой помощи пожарные провели женщине реанимационные мероприятия, после чего она стала дышать, — сообщает пресс-служба томского МЧС. — Спасенные, оба 1980 года рождения, в крайне тяжелом состоянии госпитализированы в ОКБ. Сейчас за их жизни борются врачи».

В МЧС отмечают, что о пожаре сообщил 17-летний Дмитрий Веприков. С двумя друзьями он возвращался из гостей в Сосновом бору и с возвышенности увидел отблески огня. Подростки приняли их за горящее дерево или костер в лесу и позвонили по номеру 101. Спасатели отмечают, что если бы не этот единственный звонок, люди бы остались в горящем доме.

Пожар ликвидировали в 05:30. Обгорела обрешетка крыши дома, сгорела веранда, внутри обгорел потолок. Причина пожара устанавливается.