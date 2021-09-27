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Новости

Пожарные помогли троим глухонемым мужчинам выбраться из леса

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Пожарные помогли трем мужчинам выбраться из леса. Томичи застряли в грязи и не смогли проехать по лесной дороге. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Сообщение о том, что трем мужчинам, застрявшем в лесной грязи на окраине Томска требуется помощь, поступило в дежурную часть МЧС в субботу, 26 сентября.

«Выяснилось, что молодые люди не смогли проехать по лесной дороге на автомобиле ВАЗ и увязли в грязи. Напрямую позвонить в экстренные службы мужчины не могли, так как в силу физиологических особенностей не способны слышать и говорить. И тогда с помощью СМС сообщения они обратились за помощью к сурдопереводчице томского общества глухих. Женщина связалась с ними, и те по видеосвязи жестовым языком рассказали ей о своей проблеме», — говорится в сообщении.

Сурдопереводчица сразу же позвонила в МЧС. По указанным координатам на место прибыли пожарные, которые с помощью спецтехники эвакуировали автомобиль. Тем же вечером молодых людей доставили до ближайшей автозаправочной станции.

Автор: пресс-служба МЧС по Томской области
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