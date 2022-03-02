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Пожарные по крику нашли и спасли из горящей квартиры женщину с инвалидностью

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В Стрежевом в пожарно-спасательную службу МЧС России поступило сообщение о начавшемся пожаре в девятиэтажном жилом доме. Он случился в одной из квартир на восьмом этаже.

Когда первое подразделение прибыло на место, дым из квартиры уже заполнил подъезд. В горящей квартире находилась 60-летняя женщина, которая звала на помощь.

«Вся квартира уже была наполнена дымом. В одной из комнат, где не было возгорания, находилась женщина-инвалид. Она не могла самостоятельно передвигаться и звала на помощь. Именно это и позволило быстро её найти и эвакуировать», — сообщил начальник караула 33-й пожарно-спасательной части Стрежевого Артём Фатихов.

Женщина получила ожоги тела средней тяжести, ее доставили в Стрежевскую районную больницу.

В квартире в результате пожара закоптились стены в комнате, обгорели вещи и техника. Причина возгорания пока неизвестная. В тушении участвовали 10 спасателей и три единицы техники.

Автор:  МЧС по Томской области
Автор:  МЧС по Томской области
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