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Пожарные остановили пожар в газифицированном доме в селе Кожевниково

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Кожевниковские пожарные смогли оперативно предотвратить пожар в газифицированной пятиэтажке, не допустив трагедии, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Сообщение о пожаре в пятиэтажном панельном доме в селе Кожевниково на улице Комарова, 9 поступило в пожарную службу 26 января в 14:08. Когда пожарные прибыли на место, из квартиры на втором этаже шел густой дым.

«Пожарные в составе звеньев газодымозащитной службы по лестничным маршам спасли мужчину из квартиры, где произошел пожар. Ещё 13 взрослых и один 6-летний ребенок эвакуировались из дома до прибытия пожарных», — рассказали в МЧС.

В результате пожара в санузле квартиры на втором этаже обгорели стены и вещи, в квартире закоптились стены. В итоге площадь пожара составила 4 квадратных метра, а потушили его в 14:15. Причина пожара пока неизвестна.

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