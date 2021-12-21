Пожар в «Ленте» потушен. МЧС продолжает проливать здание

Открытый огонь в здании гипермаркета «Лента» на улице Елизаровых потушен, сообщает региональное управление МЧС. На месте остаются 10 единиц техники и 40 пожарных, которые продолжают проливать здание.

Пожар в гипермаркете продолжался около 7 часов, только в 18:49 огонь смогли локализовать на площади в 3,5 тысячи квадратных метров. Никто из посетителей и персонала гипермаркета не пострадал — из здания эвакуировались более 200 человек. Пожару присвоили максимальный — четвертый — ранг опасности.

Из-за возгорания частично обрушились стены и крыша гипермаркета, огонь распространился на всю его площадь — более 5 тысяч квадратных метров. Как сообщает телеграм-канал SHOT, ущерб от поджога уже оценили в более чем 2 миллиарда рублей — это касается только ущерба зданию, потери товара будут оценивать завтра.

Подозреваемого в поджоге задержали, им оказался 33-летний сотрудник подрядной организации. Мужчина заявил, что поджег гипермаркет, поскольку ему «надоело там работать». После поджога он якобы ушел домой, где его и задержали полицейские.