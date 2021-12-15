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Пожар площадью 200 кв. м. произошел на заводе Кемеровохиммаш

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В одном из цехов завода Кемеровохиммаш произошел пожар. Возгорание началось в малярной камере, площадь пожара составила 200 квадратных метров.

Как пишет Тайга.Инфо, цех загорелся утром, звонок в МЧС поступил примерно в 8:30. Уже через час пожар был потушен.

По информации Минпромторга Кузбасса, загорелась малярная камера вагоносборочного цеха №3. Все работники цеха были эвакуированы, никто из них не пострадал.

Отметим, что Кемеровохиммаш как один из филиалов АО «Алтайвагон» входит в машиностроительное подразделение холдинга «Сибирский деловой союз» (СДС). Сегодня, 15 декабря, стало известно, что совладельца холдинга Михаила Федяева задержали по делу о взрыве на шахте «Листвяжная», в результате которого погиб 51 человек. Федяев является основным владельцем шахты и управляет холдингом СДС.

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