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Главная Новости Лесной пожар на границе Якутска потушили. На борьбу с огнем ушло девять дней
Новости

Лесной пожар на границе Якутска потушили. На борьбу с огнем ушло девять дней

Роман Чертовских
ТВ2 Роман Чертовских
час назад

Лесной пожар на границе Якутска ликвидировали. Его площадь составила 2 тысячи гектаров, на борьбу с огнем ушло девять дней.

Автор:  пресс-служба мэрии Якутска

Как рассказал в инстаграм мэр Якутска Евгений Григорьев, число тушивших пожар менялось и в пиковые дни доходило до 90 человек. Через 60 километров бездорожья к пожару доставили три трактора, две водовозки, один погрузчик, три бульдозера, тралы, автобус и внедорожники.

«За время тушения была проложена минерализованная полоса общей протяженностью 70 км, в том числе охватив территорию Намского и Горного районов, что позволило остановить огонь, — написал Григорьев. — За каждой цифрой стоит труд и безудержное желание людей обуздать стихию, отстоять лес. И я хочу поблагодарить каждого, кто принимал участие в ликвидации пожара на месте, кто занимался обеспечением всем необходимым из Якутска. Радует, что сегодня в столице есть команда, которая способна встать на защиту города. Спасибо, все большие молодцы!»

Ранее мэрия Якутска сообщала, что в 57 км от села Маган, входящего в городской округ, действует лесной пожар. ГУ МЧС по Республике Якутия сообщает, что на 18 августа в регионе действует 139 природных пожаров. Огонь тушат 3,6 тысяч человек и 677 единиц техники. Напряженная обстановка сохраняется на территории Намского, Томпонского, Горного, Верхневилюйского, Хангаласского и Чурапчинского районов республики.

О том, как живут в поселениях рядом с лесными пожарами, читайте в материале  „Из-за дыма днем темно, как ночью“: как живут якутские поселки вблизи горящего леса».



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