Повысить стипендии, восстановить льготы: что попросила федерация профсоюзов в своей резолюции

Первомайская акция в 2020 году из-за пандемии коронавируса прошла в интернете. Текст итоговой резолюции также доступен на сайте Федерации профсоюзов Томской области.

Так, профсоюзы просят установить минимальную тарифную ставку в размере не ниже федерального МРОТ; оказывать поддержку только тем предприятиям, которые сохраняют рабочие места; внедрить систему прогрессивного налогообложения; повысить стипендии до уровня минимального размера оплаты труда; создать механизм национализации предприятий; обеспечить рост реальных доходов и пенсий выше уровня инфляции; ужесточить контроль за качеством и ценообразованием на социально-значимые товары первой необходимости и услуги.

Администрации и областной думе профсоюзы предложили восстановить льготы при оплате ЖКХ работникам здравоохранения сельской местности; увеличить число детей, отдыхающих в лагерях, разработать и внедрить систему частно-государственного партнерства для строительства новых современных стационарных загородных центров оздоровления и отдыха детей в период школьных каникул.



В профсоюзе подчеркивают, что сейчас главное — обеспечить сохранение рабочих мест и не допускать снижения уровня заработной платы работников.