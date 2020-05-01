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01 мая,
2020
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Повысить стипендии, восстановить льготы: что попросила федерация профсоюзов в своей резолюции

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Первомайская акция в 2020 году из-за пандемии коронавируса прошла в интернете. Текст итоговой резолюции также доступен на сайте Федерации профсоюзов Томской области.

Повысить стипендии, восстановить льготы: что попросила федерация профсоюзов в своей резолюции

Так, профсоюзы просят установить минимальную тарифную ставку в размере не ниже федерального МРОТ; оказывать поддержку только тем предприятиям, которые сохраняют рабочие места; внедрить систему прогрессивного налогообложения; повысить стипендии до уровня минимального размера оплаты труда; создать механизм национализации предприятий; обеспечить рост реальных доходов и пенсий выше уровня инфляции; ужесточить контроль за качеством и ценообразованием на социально-значимые товары первой необходимости и услуги.

Администрации и областной думе профсоюзы предложили восстановить льготы при оплате ЖКХ работникам здравоохранения сельской местности; увеличить число детей, отдыхающих в лагерях, разработать и внедрить систему частно-государственного партнерства для строительства новых современных стационарных загородных центров оздоровления и отдыха детей в период школьных каникул.


В профсоюзе подчеркивают, что сейчас главное — обеспечить сохранение рабочих мест и не допускать снижения уровня заработной платы работников. 

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