Повышение зарплат и запрет кальянов: что изменится с 1 октября 2020 года

Новости

С 1 октября в силу вступают ряд изменений. Рассказываем, каких именно.

Индексация зарплат у некоторых бюджетников

С 1 октября на 3% вырастут зарплаты у военнослужащих и гражданского персонала военных частей, сотрудников Росгвардии, органов исполнительной власти, отделов полиции, таможенных и противопожарных служб.

По данным Росстата, в бюджетной сфере трудятся 16,2% трудоспособного населения (не считая работников госкомпаний), или более 11 млн человек. Средства на индексацию фонда оплаты труда этих категорий предусмотрены в федеральном бюджете с прошлого года.

Отмена коронавирусных льгот

1 октября перестанут платить пособие по безработице индивидуальным предпринимателям, прекративших свою деятельность после 1 марта текущего года. Оно назначалось им в размере 12130 рублей на три месяца. Не будут больше продлевать выплаты и россиянам, утративших право на получение пособия после 1 марта.

Также 1 октября истекает срок послаблений для предпринимателей, работавших в наиболее пострадавших от коронавируса отраслях. До этого дня они могли отказаться от договоров аренды помещений, которые были заключены до введения режима повышенной готовности. Истекает и срок предоставления временных отсрочек по договорам аренды федерального имущества, составляющего государственную казну, которые в этом году предоставлялись малому и среднему бизнесу.

Возвращается и прежний порядок оформления субсидий и пособий. С 1 апреля до 1 октября включительно оформленные ранее субсидии продлевались автоматически в беззаявительном порядке. Со 2 октября возвращается прежний порядок оформления, россиянам нужно снова собирать необходимые документы и подавать соответствующее заявление. На полгода автоматически продлевались и ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка. Со 2 октября порядок оформления данных пособий будет прежним. С этого числа у родителей снова появляется обязанность уведомлять органы социальной защиты и Пенсионный фонд о смене места жительства или пребывания, других обстоятельствах, приводящих к прекращению материальной помощи.

Маркировка парфюмерной продукции и фототоваров

1 октября в России вступает в силу обязательная цифровая маркировка парфюмерной продукции. На каждом товаре должен быть нанесен код в формате Data Matrix. Отгрузка и приемка продукции будут производиться через электронный документооборот. Данные передаются в систему «Честный знак». В системе регистрируются производители, импортеры, дистрибуторы, дилеры, магазины. Цель маркировки – борьба с нелегальным оборотом, контрафактом и фальсификатом.

По коду покупатель может проверить легальность товара – отсканировав его бесплатным приложением «Честный знак». Это приложение уже скачано более 1,3 млн раз, проверено более 15 млн кодов маркировки, больше всего – обуви – почти 8 млн. Всего в системе маркировки уже около 270 тысяч компаний, самая многочисленная – 105 тысяч – участники оборота табачной продукции.

Для духов и туалетной воды до 30 сентября 2021 года разрешается реализация немаркированных товарных остатков, произведенных или ввезенных до 1 октября 2020 года. В фототоварах не проданные до 1 октября товарные остатки нужно промаркировать до 1 декабря 2020 года.

Следующая группа, вступающая в маркировку, — шины и покрышки. Там она начнется 1 ноября.

Страховка вкладов увеличится

С октября физическое лицо может получить повышенное возмещение по своему вкладу. Вместо стандартных 1,4 млн руб. максимальное возмещение может быть повышено до 10 млн рублей.

Для действия правила нужно, чтобы деньги на счету были от продажи дома и земельного участка, получения наследства, возмещения ущерба жизни, здоровью, имуществу, получения соцвыплат и пособий, исполнения судебного решения, получения гранта в форме субсидии.

С октября также можно будет страховать вклады юрлиц из списка: садоводческие и огороднические товарищества, гаражные и жилищные кооперативы, ТСЖ, религиозные и другие организации.

Возвращается диагностическая карта для ОСАГО

С 1 октября при покупке нового полиса ОСАГО необходимо предъявить диагностическую карту, как это было до пандемии.

Если у автовладельца истек срок действия техосмотра и он становится виновником ДТП, выплатившая возмещение страховая компания может предъявить требование возместить расходы компании за свой счет.

Если договор ОСАГО был заключен во время пандемии без предоставления диагностической карты, владельцу необходимо предоставить этот документ до 31 октября этого года.

Изменения работы кальянов и ломбардов