Повышать или нет: индексацию тарифов ЖКХ 1 июля предлагают отложить

Минстрою предложили не повышать тарифы ЖКХ с 1 июля. Данную инициативу сейчас рассматривает ведомство. По предварительной оценке выпадающие доходы от заморозки тарифов за тепло- и водоснабжение составят 300 млрд рублей. Заморозка цен на энергетику, газ и вывоз мусора обойдется в «большие цифры».

Уже сейчас некоторые регионы решили отложить запланированное на июль изменение тарифов на коммунальные услуги или повышать их не слишком значительно, сообщается на сайте НП «ЖКХ Контроль».





Согласно результатам мониторинга, Иркутская область оставит без изменений тарифы на холодное и горячее водоснабжение, вывоз твердых коммунальных отходов, а также взносы на капитальный ремонт. Не произойдет рост тарифов на ряд комуслуг в Алтайском и Красноярском крае. В целом же в Алтайском крае тарифы увеличатся на уровень ниже установленного правительством.



«Возможно, нынешние решения региональных властей – это попытка более внимательно проанализировать финансовое состояние предприятий и подойти к повышению тарифов более дифференцированно, — комментирует ситуацию исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева. — Такие решения можно только приветствовать. Однако мы нередко сталкиваемся с ситуациями, когда рост тарифов ограничивается из политических соображений и приводит к тому, что предприятиям поставщикам ресурсов не хватает средств не только на модернизацию, но и на выполнение текущих обязательств. Такие решения в результате идут во вред потребителям, поскольку приводят к ухудшению качества услуг».





Ежегодно в России с 1 июля происходит повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги. В среднем по стране платежка за ЖКУ подорожает от 2,4% до 6,5%. В Томской области предельное повышение тарифов, согласно распоряжению Правительства, составит 4,7%. По данным департамента тарифного регулирования, тарифы на тепловую энергию с 1 июля в среднем вырастут – на 7,2 %, на водоснабжение и водоотведение – на 5 %, на электроэнергию – на 4,5 %, на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) – на 5 %, на газ по прогнозу – на 3 %.





Депутат областной думы Евгений Баранов предлагал главе региона Сергею Жвачкину заморозить тарифы. Губернатор отметил, что нужно найти компромисс — между комфортом людей и необходимым развитием системы ЖКХ. Сергей Жвачкин подчеркнул, что каждый процент увеличения тарифа должен быть обоснован.





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