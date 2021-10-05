Поверив, что помогает полицейским найти мошенников, томич лишился более полумиллиона

В отделение полиции Октябрьского района обратился 46-летний мужчина с заявлением, что мошенники украли его деньги.

На мобильный телефон мужчины позвонили, неизвестная женщина представилась сотрудницей службы безопасности банка и пояснила, что в данный момент мошенники совершают атаку на банковский счет мужчины и оформляют на него онлайн-кредит. Она сказала, что чуть позже ему позвонят сотрудники полиции, чтобы подтвердить эту информацию.

«На телефон томича действительно поступил звонок якобы от сотрудника одного из правоохранительных ведомств. Неизвестный рассказал, что в целях недопущения оформления кредитов неизвестными лицами, мужчина должен пройти в банковское отделение и подать заявку на получение кредитных средств, а получившуюся сумму необходимо срочно перевести на номера безопасных ячеек», — рассказали в полиции.

Звонившие успокоили мужчину, сказав, что данные не только избавят его от выплаты ненужных кредитов, но еще и помогут полиции установить и задержать мошенников. Пострадавший не понял, что выполняет инструкцию злоумышленников, оформил кредит на полмиллиона рублей и перевел деньги на счет мошенников.

Полиция возбудила по этому факту уголовное дело по статье «Мошенничество». Томичей просят быть бдительными и никогда не совершать финансовые операции с незнакомыми людьми по телефону. Также вы можете рассказать родственникам и знакомым об этой и других схемах мошенничества.