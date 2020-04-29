Поваленные деревья и оборванные провода: последствия ураганного ветра в Томске

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Ураганный ветер повалил деревья на ряде улиц Томска. Без света из-за обрыва проводов остались в поселке Тимирязевском и МПС Северный.

Накануне сотрудники МЧС объявили в городе оперативное предупреждение. По прогнозу синоптиков, 29 апреля ожидалась гроза со шквалистым ветром, скорость которого могла достигать 24 метров в секунду.

По словам очевидцев, сильный ветер повалил деревья на 79-й Гвардейской дивизии, улице Вавилова, Московском тракте. На проспекте Мира он унес строительные материалы.

На улице Советской ветер повалил деревья, которые упали на трамвайные пути и оборвали провода. В результате движение трамваев № 1 и № 3 перекрыто в обе стороны.