Добрые новости
05 января,
2020
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Новости

Потерявшаяся 16 лет назад томичка встретила Новый год дома

Виктория Мучник
Виктория Мучник
5 часов назад

Потерявшаяся 16 лет назад томичка Юля Семенова перед самым новым годом вернулась домой в Томск. Праздник она встретила вместе с семьёй сестры Нелли.

Юля с сестрой
Юля с сестрой
Фото: предоставлено сестрой Юли

Как рассказала ТВ2 Нелли , красноярская полиция после многочисленных публикаций в СМИ, пошла навстречу девушке и в кратчайшие сроки восстановила её паспорт. Благодаря этому Новый год Юля смогла встретить дома. Сейчас она привыкает к новой обстановке.


Напомним, 16 лет девушка провела в психоневрологическом диспансере в Красноярске. Она вышла из дома в магазин за семечками и пропала. Тогда Юле было 16 лет. Найти ее спустя много лет помогли волонеры  красноярской поисковой организации «Поиск пропавших детей». Как рассказала ТВ2 руководитель этой организации Оксана Василишина, у Юли есть проблемы с речью и она практически не говорит. Свою фамилию и имена братьев и сестер она смогла назвать только недавно. Поэтому, собственно, сами родственники и не могли найти ее так долго. Как оказалась девушка в Красноярске 16 лет назад неизвестно. Ее подобрала полиция и поскольку та совсем не разговаривала, ее отправили жить в диспансер.

Юля Семенова
Юля Семенова
Фото: предоставлено сестрой Юли

Вместе с сестрами и их семьями Юля уже ходила кататься с горок. Живет она с семьей сестры Нелли. Мама Юли год назад ушла из жизни. Всего в семье Семеновых 8 детей. Сейчас Юля гостит у сестры Кати. С журналистами родственники Юли пока отказываются общаться, так немного устали от неожиданного внимания прессы.

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