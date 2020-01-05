Потерявшаяся 16 лет назад томичка встретила Новый год дома

Как рассказала ТВ2 Нелли , красноярская полиция после многочисленных публикаций в СМИ, пошла навстречу девушке и в кратчайшие сроки восстановила её паспорт. Благодаря этому Новый год Юля смогла встретить дома. Сейчас она привыкает к новой обстановке.





Напомним, 16 лет девушка провела в психоневрологическом диспансере в Красноярске. Она вышла из дома в магазин за семечками и пропала. Тогда Юле было 16 лет. Найти ее спустя много лет помогли волонеры красноярской поисковой организации «Поиск пропавших детей». Как рассказала ТВ2 руководитель этой организации Оксана Василишина, у Юли есть проблемы с речью и она практически не говорит. Свою фамилию и имена братьев и сестер она смогла назвать только недавно. Поэтому, собственно, сами родственники и не могли найти ее так долго. Как оказалась девушка в Красноярске 16 лет назад неизвестно. Ее подобрала полиция и поскольку та совсем не разговаривала, ее отправили жить в диспансер.