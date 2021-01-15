Потепление до +7°С прогнозируют синоптики в Алтайском крае и Республике Алтай

Резкое повышение температуры ожидается в регионах Западной Сибири 16-17 января, сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр. В Алтайском крае и Республике Алтай температура может подняться до плюсовой.

На севере Европейской России и юге Восточной Сибири есть два мощных антициклона, они делают погоду в большинстве регионов Западной Сибири относительно малооблачной, что усиливает выхолаживание воздуха по ночам, – рассказали ТАСС в центре погоды "Фобос". – Если говорить о Новосибирской и Томской областях, то морозная погода продержится до 15 января включительно, а на Алтае и в Кемеровской области станет теплее уже 14 января.

Так, днем 17 января в Алтайском крае ожидается от -1 до -6°С, по югу края - до +2…+7°С. В Республике Алтай синоптики прогнозируют потепление до -2..+3°С.





По данным томского гидрометцентра, 16 января в регионе ожидается потепление до -11°С, а 17 и 18 января - потепление до -5 и -6°С.



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