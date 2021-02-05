Потепление до +3, мокрый снег и сильный ветер: какая погода ждет томичей в эти выходные

Резкое потепление ожидается 6 и 7 февраля в Томске и Томской области. Повышение температуры будет сопровождаться, гололедом, мокрым снегом и сильным ветром, сообщают в гидрометцентре.
В субботу 6 февраля синоптики прогнозируют по Томской области ночью -12..-17 °С, при прояснении до -25 °С. Днем ожидается 0..-5 °С, местами до -10 °С В Томске в ночь на субботу ожидается -12..-15 °С, днем -3..-5 °С.
7 числа по области ожидается ветер 9-14 м/с с порывами до 19-24 м/с, осадки в виде мокрого снега и гололедные явления, – рассказала ТВ2 главный метеоролог Светлана Рюхтина. – Ночные температуры ожидаются от 0 до -5°С, дневные – от -2 до 3°С. В Томске ожидается -3..-5°С мороза ночью и +1..+3°С днем.
Светлана Рюхтина добавила, что похолодание в городе и регионе, по прогнозам синоптиков, начнется уже с 8 февраля.
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