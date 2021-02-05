Потепление до +3, мокрый снег и сильный ветер: какая погода ждет томичей в эти выходные

7 числа по области ожидается ветер 9-14 м/с с порывами до 19-24 м/с, осадки в виде мокрого снега и гололедные явления, – рассказала ТВ2 главный метеоролог Светлана Рюхтина. – Ночные температуры ожидаются от 0 до -5°С, дневные – от -2 до 3°С. В Томске ожидается -3..-5°С мороза ночью и +1..+3°С днем.

