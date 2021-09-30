Пострадавший в массовом ДТП на Пушкинской развязке погиб. Он был сотрудником томской ДПС

Один из пострадавших 27 сентября в массовом ДТП на Пушкинской развязке скончался в больнице. 31-летний мужчина был инспектором ДПС, сообщила пресс-служба полиции региона.

В понедельник, 27 сентября, утром на Пушкинской развязке в Томске из-за плохих погодных условий случилось ДТП. Его участниками стали сразу семь авто. По данным УМВД, водитель на Kia Rio врезался в ограждение дороги, следом в него врезался автомобиль Chevrolet Aveo. После Renault врезался в стоящий перед местом ДТП Toyota RAV 4. Далее 31-летний водитель Suzuki Grand Vitara врезался в стоящие на месте Renault и Toyota, в них же врезался Toyota Camry. Из-за столкновения Toyota RAV 4 начала двигаться и врезалась в Chevrolet Aveo. Как уточнили в полиции, чуть позже проезжавший по развязке водитель Subaru Legacy врезался в ограждение, Toyota Camry, Suzuki и наехал на 31-летнего мужчину, который вышел на проезжую часть как участник ДТП. Мужчина получил травмы и был доставлен в больницу, врачи оценивали его состояние как тяжелое, позже стало известно о его смерти.