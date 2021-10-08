Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. Пострадавший при возгорании щитка в ТЮЗе получил ожоги 30 % поверхности тела. СК начал проверку
Новости

Пострадавший при возгорании щитка в ТЮЗе получил ожоги 30 % поверхности тела. СК начал проверку

ТВ2 ТВ2

Мужчина, пострадавший при возгорании электрощитка в здании Театра юного зрителя, получил ожоги 30 % поверхности тела, сообщает региональное управление Следственного комитета. Ведомство также объявило о начале проверки инцидента.

 

Ранее стало известно, что 50-летний мужчина госпитализирован в ОКБ, в областном департаменте здравоохранения его состояние назвали удовлетворительным. 

Напомним, вечером, 7 октября, в одном из помещений ТЮЗа загорелся щиток. По сообщению МЧС, проводка загорелась в щитовой на 3 этаже, площадь пожара составила 2 метра. Причина пожара устанавливается. 

Ранее, 20 февраля в здании Театра юного зрителя произошел пожар. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров, пожарные тушили его около четырех часов. Спектакли большой сцены ТЮЗ перенес на другие площадки.

Поддержи ТВ2!

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.