Пострадавший при возгорании щитка в ТЮЗе получил ожоги 30 % поверхности тела. СК начал проверку

Мужчина, пострадавший при возгорании электрощитка в здании Театра юного зрителя, получил ожоги 30 % поверхности тела, сообщает региональное управление Следственного комитета. Ведомство также объявило о начале проверки инцидента.

Ранее стало известно, что 50-летний мужчина госпитализирован в ОКБ, в областном департаменте здравоохранения его состояние назвали удовлетворительным.

Напомним, вечером, 7 октября, в одном из помещений ТЮЗа загорелся щиток. По сообщению МЧС, проводка загорелась в щитовой на 3 этаже, площадь пожара составила 2 метра. Причина пожара устанавливается.

Ранее, 20 февраля в здании Театра юного зрителя произошел пожар. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров, пожарные тушили его около четырех часов. Спектакли большой сцены ТЮЗ перенес на другие площадки.