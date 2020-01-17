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17 января,
2020
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Пострадавшую при стрельбе в новокузнецком суде перевели из реанимации

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Раненную при стрельбе в суде Новокузнецка перевели из реанимации в общее отделение больницы. Об этому рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе областной медицины катастроф.  

Женщину перевели из реанимации в общее отделение, — говорится в сообщении. — Состояние женщины стабильное.

По версии следствия, утром 16 января 45-летний мужчина отрыл стрельбу в здании мирового суда в центре Новокузнецка. Пристав, который попытался его остановить, скончался от ранения в живот в больнице, а 43-летняя женщина, находившаяся в суде в качестве свидетеля, попала в реанимацию.  


После подозреваемого задержали приставы и сотрудники Росгвардии. По данным «Тайги.инфо», стрелком мог быть потерпевший по уголовному делу о конфликте в селе Артем Пакалов. Ответчиком по делу проходил Сергей Чапайкин, его обвиняли в том, что в 2018 году он протаранил ворота дома и гаража Пакалова в селе Куртуково. 

Видео: Новокузнецк.ru

По словам одного из источников, судья по делу предложила потерпевшему «примириться» с семьей обвиняемого. Пострадавшей во время стрельбы женщиной могла оказаться Татьяна Горева, жена Чапайкина. 

Предполагаемый стрелок Сергей Пакалов был председателем садового товарищества в селе Куртуково. По его словам, семья Чапайкина-Горевой приобрела в селе коттедж и вела себя агрессивно по отношению к соседям. «С самого начала, как они там поселились, начали себя агрессивно проявлять, — говорил Пакалов в интервью «Новокузнецк.ru». — Их семье характерно давить людей техникой, оскорблять, применять физическую силу». Об агрессивном поведении семьи рассказывали и другие жители села.

После стрельбы СК по Кемеровской области возбудил уголовное дело по статье «покушение на убийство двух лиц». Сейчас расследование продолжается, решается вопрос о предъявлении задержанному обвинения в убийстве в связи со смертью судебного пристава. 

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