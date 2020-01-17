Пострадавшую при стрельбе в новокузнецком суде перевели из реанимации

Раненную при стрельбе в суде Новокузнецка перевели из реанимации в общее отделение больницы. Об этому рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе областной медицины катастроф.

По версии следствия, утром 16 января 45-летний мужчина отрыл стрельбу в здании мирового суда в центре Новокузнецка. Пристав, который попытался его остановить, скончался от ранения в живот в больнице, а 43-летняя женщина, находившаяся в суде в качестве свидетеля, попала в реанимацию.





После подозреваемого задержали приставы и сотрудники Росгвардии. По данным «Тайги.инфо», стрелком мог быть потерпевший по уголовному делу о конфликте в селе Артем Пакалов. Ответчиком по делу проходил Сергей Чапайкин, его обвиняли в том, что в 2018 году он протаранил ворота дома и гаража Пакалова в селе Куртуково.