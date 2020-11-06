Пострадавший в драке северчанин отказался от госпитализации

«В связи с обращением родственников пациента об ухудшении его состояния в ТОКБ был проведен консилиум по тактике дальнейшего лечения. По результатам консилиума пациенту была предложена госпитализация в стационар – в отделение челюстно-лицевой хирургии, от которой он отказался», — говорится в сообщении.

В облздраве восстановили хронологию событий вечера. По их данным, в ночь с 30 на 31 октября Дениса доставили в приемное отделение томской ОКБ по скорой помощи. Его осмотрели специалисты, в частности, челюстно-лицевой хирург, нейрохирург и офтальмолог. Также была проведена диагностика, в том числе компьютерная томография. Результаты обследования Дениса показали, что у него ушибы и раны губы, внешнего угла глаза, перелом стенок верхнечелюстной пазухи и перелом костей носа.





«После того как врач челюстно-лицевой хирург провел обработку ран на лице пациента, он рекомендовал ему обратиться к дежурному лор-врачу в другой стационар Томска, который оказывает медицинскую помощь по профилю «отоларингология». Для транспортировки пациента была вызвана бригада скорой медицинской помощи, но пациент ехать туда отказался. Показаний для оперативного лечения в профильных отделениях Томской областной клинической больницы по результатам обследования выявлено не было», — говорится в сообщении.





Отметим, мама Дениса Виктория Свистова написала, что после консилиума врачей прогнозы по поводу операций на подглазничные области не подтвердились и она решила забрать сына домой.