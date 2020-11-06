Пострадавший в драке северчанин отказался от госпитализации
В ОКБ сегодня, 6 ноября, прошел консилиум врачей по определению тактики лечения северчанина Дениса Свистова, которого избили 30 октября, сообщает областной департамент здравоохранения.
«В связи с обращением родственников пациента об ухудшении его состояния в ТОКБ был проведен консилиум по тактике дальнейшего лечения. По результатам консилиума пациенту была предложена госпитализация в стационар – в отделение челюстно-лицевой хирургии, от которой он отказался», — говорится в сообщении.
В облздраве восстановили хронологию событий вечера. По их данным, в ночь с 30 на 31 октября Дениса доставили в приемное отделение томской ОКБ по скорой помощи. Его осмотрели специалисты, в частности, челюстно-лицевой хирург, нейрохирург и офтальмолог. Также была проведена диагностика, в том числе компьютерная томография. Результаты обследования Дениса показали, что у него ушибы и раны губы, внешнего угла глаза, перелом стенок верхнечелюстной пазухи и перелом костей носа.
«После того как врач челюстно-лицевой хирург провел обработку ран на лице пациента, он рекомендовал ему обратиться к дежурному лор-врачу в другой стационар Томска, который оказывает медицинскую помощь по профилю «отоларингология». Для транспортировки пациента была вызвана бригада скорой медицинской помощи, но пациент ехать туда отказался. Показаний для оперативного лечения в профильных отделениях Томской областной клинической больницы по результатам обследования выявлено не было», — говорится в сообщении.
Отметим, мама Дениса Виктория Свистова написала, что после консилиума врачей прогнозы по поводу операций на подглазничные области не подтвердились и она решила забрать сына домой.
Опухоль будет проходить, оперативные вмешательства не показаны. Готовы были оставить под наблюдением, но поступает много ковидных и только после взятия тестов их выявляют, то есть с его иммунитетом сейчас есть опасность заражения, поэтому едем домой. Переломы все остаются, будем продолжать дальнейшее лечение у челюстного хирурга, стоматолога с дальнейшими осмотрами других специалистов. Возбуждено уголовное дело, адвокат рекомендует от каких-то подробных дальнейших комментариев отказаться. Угроза жизни миновала, я доверяю тем специалистам, которые сегодня его осмотрели, это специалисты высокого класса, более прошу меня не беспокоить, — написала сегодня Виктория Свистова.
Отметим, ранее в соцсетях разошлось видео, на котором видно, как молодые люди избивают мужчину. Им оказался 28-летний северчанин Денис Свистов. Позже также распространялась информация, что медики отказывают в госпитализации пострадавшему. Более подробно о ситуации Агентству новостей ТВ2 рассказывала мама Дениса — Виктория. Она сообщала, что обнаружила сына наутро после трагедии в ОКБ лежащим на сиденьях, прикрытых его курткой. Полиция сообщала, что установила личности всех участников конфликта, сейчас проводится проверка, после которой примут решение о возбуждении дела.
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