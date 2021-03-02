Пострадавший от пожара ТЮЗ сможет давать спектакли на малой сцене

Малая сцена не пострадала после пожара, случившегося 20 февраля, и мы убедились, что пребывание зрителей на ней безопасно, — сообщила редактор ТЮЗа Наталья Сячина.

Спектакли большой сцены ТЮЗ переносит на другие площадки. 5 марта на сцене Дворца народного творчества «Авангард» премьеру «Не от мира сего» выпустит главный режиссер театра Дмитрий Акимов. Второй премьерный показ также пройдет в «Авангарде» 14 марта. Помимо «Авангарда», в апреле свои площадки для проката больших спектаклей уже согласились предоставить Северский театр для детей и юношества и Томский театр драмы.





На малой сцене ТЮЗа в марте можно будет увидеть детский спектакль «Тараканище» по сказке Корнея Чуковского и спектакль-концерт для взрослых «Беспринципный новый год». В апреле театр выпустит премьеру для взрослых «Дальше» от режиссера Дмитрия Гомзякова. Подробнее смотрите в афише на сайте театра.





Напомним, 20 февраля в здании Театра юного зрителя произошел пожар. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров, пожарные тушили его около четырех часов. Директор ТЮЗа Андрей Сидоров рассказал ТВ2, что ущерб очень сложно оценить, но ясно, что на составление проектно-сметной документации и ремонт уйдут миллионы рублей.