Пострадавший от пожара ТЮЗ сможет давать спектакли на малой сцене
Пострадавший от пожара Театр юного зрителя возобновил работу. Первый спектакль актеры театра дадут уже 6 марта.
Малая сцена не пострадала после пожара, случившегося 20 февраля, и мы убедились, что пребывание зрителей на ней безопасно, — сообщила редактор ТЮЗа Наталья Сячина.
Спектакли большой сцены ТЮЗ переносит на другие площадки. 5 марта на сцене Дворца народного творчества «Авангард» премьеру «Не от мира сего» выпустит главный режиссер театра Дмитрий Акимов. Второй премьерный показ также пройдет в «Авангарде» 14 марта. Помимо «Авангарда», в апреле свои площадки для проката больших спектаклей уже согласились предоставить Северский театр для детей и юношества и Томский театр драмы.
На малой сцене ТЮЗа в марте можно будет увидеть детский спектакль «Тараканище» по сказке Корнея Чуковского и спектакль-концерт для взрослых «Беспринципный новый год». В апреле театр выпустит премьеру для взрослых «Дальше» от режиссера Дмитрия Гомзякова. Подробнее смотрите в афише на сайте театра.
Напомним, 20 февраля в здании Театра юного зрителя произошел пожар. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров, пожарные тушили его около четырех часов. Директор ТЮЗа Андрей Сидоров рассказал ТВ2, что ущерб очень сложно оценить, но ясно, что на составление проектно-сметной документации и ремонт уйдут миллионы рублей.
И пока я даже не совсем понимаю, в какие двери стучаться. К губернатору идти – это одна история. Конечно, он может дать команду. С другой стороны, у него есть заместитель по этим вопросам – Евгений Паршуто, может быть, он может как-то запустить восстановление ТЮЗа, – говорил Сидоров. – Главное, чтобы руководители области как-то обратили на нас внимание, может быть, создали какую-то комиссию.
Здание ТЮЗа является памятником архитектуры регионального значения. Оно было построено в 1911 году, в нем располагался кинотеатр «Новый», построенный Александром Громовым. В 2007-2012 годах в здании театра проводился капитальный ремонт.
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