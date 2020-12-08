Пострадавшим от пожара жителям Степановки окажут матпомощь

Пожар в двух жилых домах в микрорайоне Степановка случился З декабря ночью. В результате пострадали две семьи с детьми. Администрация Кировского района совестно с мэрией решили оказать им помощь.
По данным МЧС, от огня пострадали два дома — брусовой и шлакоблочный. Общая площадь пожара составила 305 кв. м. Сгорела деревянная обрешетка крыши брусового дома, оплавился сайдинг, обгорели стены, а также сгорела и обрушилась крыша крытого двора. У шлакоблочного жилого дома сгорела обрешетка крыши, обгорели стены внутри и снаружи, на кухне сгорела бытовая техника. Кроме того, сгорела крыша крытого двора, обгорели внутри и снаружи два легковых автомобиля: ВАЗ 2101 и ВАЗ 2107, бензотехника и хозинвентарь.
«От стихии пострадали две томских семьи, в каждой из них есть дети. Администрация Кировского района совместно с городскими и областными органами социальной защиты населения помогут погорельцам восстановить утраченные в пожаре документы и оформить документы на предоставление древесины на восстановление домов (согласно закону № 165-ОЗ), а также получить материальную помощь», — сказала замглавы администрации по социальным вопросам Ольга Лобанова.
Ранее в соцсетях хозяин одного из пострадавших в пожаре домов попросил томичей помочь его семье. Николай Лилеков успел спасти жену и четырехлетнего ребенка до приезда спасателей.
«Я сразу разбудил жену с ребенком и быстро выбросил их в окно, побежал будить соседей, — рассказывал ТВ2 Николай Лилеков. — Успел открыть ворота пожарным. Все документы сгорели в машине и в доме, ничего не удалось спасти».
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