Пострадавшим от пожара жителям Степановки окажут матпомощь

Пожар в двух жилых домах в микрорайоне Степановка случился З декабря ночью. В результате пострадали две семьи с детьми. Администрация Кировского района совестно с мэрией решили оказать им помощь.





По данным МЧС, от огня пострадали два дома — брусовой и шлакоблочный. Общая площадь пожара составила 305 кв. м. Сгорела деревянная обрешетка крыши брусового дома, оплавился сайдинг, обгорели стены, а также сгорела и обрушилась крыша крытого двора. У шлакоблочного жилого дома сгорела обрешетка крыши, обгорели стены внутри и снаружи, на кухне сгорела бытовая техника. Кроме того, сгорела крыша крытого двора, обгорели внутри и снаружи два легковых автомобиля: ВАЗ 2101 и ВАЗ 2107, бензотехника и хозинвентарь.​