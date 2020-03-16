Пострадавшие от паводка 2018 года на Алтае пожаловались, что до сих пор не получили компенсации

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал в Instagram о том, как прошло заседание комиссии региона про предупреждению ЧС. В комментариях под постом пострадавшие от паводка 2018 года пожаловались, что им до сих пор не выплатили компенсации.
паводок в Алтайском крае
Фото: www.altairegion22.ru/
«Сегодня мы посвятили заседание краевой комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций весеннему половодью, провели смотр личного состава и техники. Как раз в эти дни проходит комплексная тренировка с органами управления и силами единой подсистемы РСЧС Алтайского края. Задача этих учений – проверить готовность всех спасательных формирований и техники к прохождению паводка, — написал Виктор Томенко. — Проверяется готовность пунктов временного размещения к приему пострадавшего населения, работоспособность всех систем экстренного оповещения, решается масса других задач».
Глава региона добавил, что половодье ожидается в третьей декаде марта, и подготовка к нему — приоритетное направление в работе сотрудников местной и краевой власти.
В комментариях к посту жители Алтайского края начали писать о плохих дорогах, занесенных снегом улицах, отсутствии масок в аптеках и других проблемах.
Готовимся к новому паводку, это конечно хорошо. Но мы еще не отошли от 2018 года. Мы потеряли все имущество, мы доказали через суд, что нам положена материальная помощь, но до сих пор мы не получили от государства ничего!!!, — написал один из комментаторов. — Нас только „завтраками“ кормят.
В ответ официальный аккаунт соцзащиты Алтайского края написал, что в конце прошлого года краевое правительство направило заявку в МЧС на выделение средств для выплат пострадавшим. Как только деньги поступят в регион, ведомство обещает перевести из потопленцам.
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