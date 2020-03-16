Пострадавшие от паводка 2018 года на Алтае пожаловались, что до сих пор не получили компенсации

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал в Instagram о том, как прошло заседание комиссии региона про предупреждению ЧС. В комментариях под постом пострадавшие от паводка 2018 года пожаловались, что им до сих пор не выплатили компенсации.

«Сегодня мы посвятили заседание краевой комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций весеннему половодью, провели смотр личного состава и техники. Как раз в эти дни проходит комплексная тренировка с органами управления и силами единой подсистемы РСЧС Алтайского края. Задача этих учений – проверить готовность всех спасательных формирований и техники к прохождению паводка, — написал Виктор Томенко. — Проверяется готовность пунктов временного размещения к приему пострадавшего населения, работоспособность всех систем экстренного оповещения, решается масса других задач».

Глава региона добавил, что половодье ожидается в третьей декаде марта, и подготовка к нему — приоритетное направление в работе сотрудников местной и краевой власти.





В комментариях к посту жители Алтайского края начали писать о плохих дорогах, занесенных снегом улицах, отсутствии масок в аптеках и других проблемах.