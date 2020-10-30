Пособия для детей, карты «МИР» и оформление ДТП: что изменится с 1 ноября

Новости

Какие законы вступят в силу в последний месяц осени, в обзоре ТВ2.

Детям до 3 лет продлят выплаты

7 ноября вступит в силу закон, продлевающий беззаявительный порядок назначения ежемесячных выплат на первого и второго ребенка до трех лет семьям, размер среднедушевого дохода которых не превышает двух прожиточных минимумов.

Такие положения уже действовали с 1 апреля по 1 октября 2020 года.

Кроме того с 1 ноября для оформления выплаты на детей с трех до семи лет гражданам не придется предоставлять документы, содержащие сведения об алиментах. Госорганы будут сами получать эту информацию через систему межведомственного электронного взаимодействия.

Пособие в размере 50% регионального прожиточного минимума для детей можно оформить на портале госуслуг или в МФЦ.

Бумажный ПТС исчезнет

С 1 ноября в России перестанут оформлять традиционные бумажные паспорта транспортных средств (ПТС).

В новой электронной версии (ЭПТС) будут присутствовать подробные данные об автомобиле: масса, мощность двигателя и прочие характеристики, информация о пробеге, сведения о прохождении ТО, информация об ограничениях при покупке и продаже, и так далее.

Новые электронные ПТС будут оформляться производителем автомобиля, если он был собран на территории России, или организацией-импортером, если машина ввозится из другого государства. Если же автомобиль будет ввозить в страну частное лицо, оформлением ЭПТС займется испытательная лаборатория.

Добавим, что ПТС старого образца — бумажные — никуда не исчезнут. Ими также можно будет пользоваться.

У шин появится маркировка

Перечень товаров, которые подлежат маркировке, с 1 ноября 2020 года пополнится отдельными видами шин и автомобильных покрышек. Начиная с этой даты запрещается производить, импортировать и продавать немаркированные шины. Эта мера коснется и тех, кто на 15 декабря этого года будет иметь в запасе нереализованные шины, введенные в оборот до 1 ноября – их нужно будет обязательно промаркировать до 1 марта следующего года.

Формально обязательная маркировка нужна для борьбы с контрафактом. Фактически всё больше производителей, импортёров и продавцов обязаны устанавливать специальные устройства для чтения марок, а также приобретать сами марки у монопольных поставщиков. В конце концов эти расходы включаются в стоимость всё новых групп товаров.

Сайты станут принимать карту «Мир»

С 1 ноября крупные торговые сайты-агрегаторы (с выручкой более 40 млн рублей за прошлый год), использующие наличные расчеты с потребителем, будут обязаны принимать к оплате карту «Мир».

Эти требования были установлены еще 1 августа, но с 1 ноября они заработают в полную силу. Если организация превысит свой порог, она на полгода попадет под особый контроль оператора платежной системы. В этом смысле «Мир» становится в один ряд с международными платежными системами Visa и Mastercard – у них уже есть такие ограничения.

При этом планируется поэтапное снижение порога выручки. Так, с 1 марта до 30 июня 2021 года включительно под действие закона попадут агрегаторы с объемом выручки, превышающим 30 млн рублей. Заключительным этапом станет снижение порога выручки до 20 млн рублей с 1 июля 2021 года.

Оформление ДТП