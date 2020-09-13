Правительство выделило на пособия безработным еще 35 млрд рублей

Премьер-министр России Михаил Мишустин выделил дополнительные 35 млрд рублей на пособия по безработице. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства. Томская область получит на эти цели почти 300 млн рублей.





До 31 августа текущего года на эти цели было выделено в общей сложности 109,4 млрд рублей — это свыше 83 % от предусмотренных в бюджете средств. Для избежания невыплат было принято решение о дополнительном финансировании этой меры поддержки.