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13 сентября,
2020
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Правительство выделило на пособия безработным еще 35 млрд рублей

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Премьер-министр России Михаил Мишустин выделил дополнительные 35 млрд рублей на пособия по безработице. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства. Томская область получит на эти цели почти 300 млн рублей.


До 31 августа текущего года на эти цели было выделено в общей сложности 109,4 млрд рублей — это свыше 83 % от предусмотренных в бюджете средств. Для избежания невыплат было принято решение о дополнительном финансировании этой меры поддержки.

В мае Минтруд РФ прогнозировал рост числа безработных до 2,5 млн человек. Позднее власти прогнозировали рост числа безработных до 5-6 млн человек. 


На данный момент в России минимальная выплата безработным составляет 4,5 тысячи рублей в месяц (до пандемии было 1,5 тысячи рублей), максимальная — 12,1 тысячи рублей.


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