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29 ноября,
2020
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Пособие по уходу за ребенком: какие новые услуги можно получить в томских МФЦ

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Единовременное пособие при рождении ребенка и ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет теперь можно оформить в отделах многофункционального центра «Мои документы».

Пособие по уходу за ребенком: какие новые услуги можно получить в томских МФЦ

Услуги предоставляются жителям Томской области в рамках соглашения между МФЦ и областным департаментом социальной защиты населения.


Органы соцзащиты выплачивают эти два пособия тем, кто не включен в систему обязательного социального страхования (официально не трудоустроен). Остальные получают выплаты через работодателя.


Подать документы на оформление единовременного пособия необходимо не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка, на ежемесячную выплату по уходу за ребенком — не позднее шести месяцев со дня достижения ребенком возраста полутора лет.


Прием в отделах МФЦ ведется только по предварительной записи, посетителям необходимо быть в медицинских масках, перчатках и соблюдать социальную дистанцию. Ежедневно с 14 до 15 часов проводится санитарная обработка залов, приема посетителей в это время нет.


Записаться на прием можно также в «Личном кабинете» на сайте, с помощью мобильного приложения МОИ ДОКУМЕНТЫ.ОНЛАЙН, доступного в App Store и Google Play, по телефонам 8 (3822) 602-999, 8 (3822) 602-955 и единому номеру регионального центра телефонного обслуживания 8-800-350-08-50 (звонок бесплатный).


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