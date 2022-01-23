Пособия в 2022: какие выплаты на детей получают семьи в Томской области

Семьям с детьми в 2022 году предоставят поддержку государства в виде повышенных ежемесячных пособий и единовременных выплат. Более 30 тысяч томских семей уже получают социальные выплаты в новом размере.

По информации обладминистрации, с января 2022 года ежемесячная выплата в Томской области в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка составляет 13 470 рублей (одна величина прожиточного минимума на ребенка). В таком же размере будет назначаться пособие на третьего и последующих детей тем, кто обратится за ним в этом году.

«Размер ежемесячной выплаты на ребенка от 3 до 7 лет включительно по-прежнему зависит от нуждаемости семьи. Выплата 2022 года может быть в базовом размере — 6735 рублей. Может составлять 10 102,5 рубля, если при базовой выплате доход семьи не достиг регионального прожиточного минимума. Либо быть максимальной — 13 470 рублей, если при выплате пособия в увеличенном размере среднедушевой доход все еще не превышает регионального прожиточного минимума», — уточнила начальник департамента социальной защиты населения Марина Киняйкина.

В 2022 году величина прожиточного минимума по Томской области составит 12 523 рубля. Для трудоспособного населения прожиточный минимум установлен в размере 13 650 рублей, для пенсионеров — 10 770 рублей, для детей — 13 250 рублей.

Обратиться за назначением выплаты на первого ребенка, на третьего ребенка или последующих детей можно по предварительной записи в центр социальной поддержки своего района. Подать заявление на пособие на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно можно портале Госуслуги или по предварительной записи в центре соцподдержки и в МФЦ.