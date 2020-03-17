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17 марта,
2020
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Последствия ураганного ветра в Томске: сорванный баннер, упавшая кровля и улетевшая остановка

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Синоптики прогнозировали 16 марта в Томске ветер с порывами до 22 метров в секунду. В результате сильного ветра повредило кровлю дома на улице Усова. 

Также упал кусок крыши возле детской больницы на улице Кошевого. 

Кроме того ураганный ветер повредил деревья, сорвал баннеры, детские остановки. Так у «Изумрудного города» оторвало железную панель, в результате закрыли главный вход в ТРЦ.

Также из-за сильного ветра несколько часов отсутствовал свет на улицах Лазарева, Лазо, Ивана Черных и Иркутском тракте. Электричество вернулось в дома томичей около 22.00. 

Добавим, что согласно прогнозу гидрометцентра во вторник, 17 марта,  ожидается усиление ветра 17-22 метров в секунду, местами шквалистые порывы 25-27 метров в секунду, на дорогах сильная гололедица и местами умеренный снег. Кроме того, ожидаются гололед и изморозь явления, сильное отложение мокрого снега. Температура воздуха ночью – минус 2-4 градуса.

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