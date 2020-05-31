Последний звонок на YOUTUBE: школьники из томского села сняли клип о пандемии

Одиннадцатиклассники из села Богашево Томского района записали ролик о пандемии коронавируса «Вирус — это война» и представили его на последнем звонке. Трансляция последнего звонка прошла на YOUTUBE.

Из-за режима самоизоляции в томских школах последние звонки и выпускные вечера перенесли в онлайн. Ведущая в Томске Ольга Борисенко предложила выпускникам Богашевской школы сделать ролик и запустить его на последний звонок.

Выпускники со всей ответственностью и серьезностью отнеслись к сегодняшней проблеме с COVID-19, — рассказала ТВ2 ведущая Ольга Борисенко. — Ребята хотят передать через этот ролик весь трагизм происходящего: это отсутствие занятий в школе, отмена последнего звонка и выпускного вечера. Этот вирус они сравнивают с войной, которая никого не щадит.

Слова песни к ролику выпускники написали за два дня через Zoom.

Над нами страх навис, — из песни выпускников.

Создатели ролика утверждают, что при съемке соблюдались все рекомендации и обязательные требования при пандемии: выпускники носили маски и перчатки, соблюдали дистанцию полтора метра.

— К подготовке нашего последнего звонка мы приступили еще в прошлом году, отсняли кадры в школе, а из-за ситуации с коронавирусом все пришлось менять, — рассказала ТВ2 классный руководитель выпускников Татьяна Кузьмина. Другую часть клипа снимали в заброшенных зданиях в районе деревни Аникино и Нефтехима.





С середины апреля в сельской школе в Богашево начались дистанционные занятия через Zoom, Skype и трансляции в ВКонтакте.





— Когда мы приступили к дистанционному образованию, нам пришлось освоить огромное количество программ, — отметила Татьяна Кузьмина. — Единственное, нам никто не оплачивает услуги за интернет. К сожалению, не все смартфоны поддерживают программы, в которых мы работали, были проблемы со связью, видео периодически зависало.





В этом году в связи с введением режима самоизоляции во всех регионах последние звонки прошли в дистанционном формате в режиме видеоконференций.





В этом году последний звонок прозвенел в 312 школах Томской области для 5788 одиннадцатиклассников и 10 808 выпускников девятых классов.





В Томской области с 31 марта до 15 июня действует режим всеобщей самоизоляции. С 18 мая ввели обязательный масочный режим в закрытых общественных помещениях и транспорте.





За сутки коронавирус подтвердился еще у 21 жителя Томской области. Общее количество людей, у которых в регионе выявили COVID-19, достигло 688 человек. Выздоровели 16 человек.





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