«Последний страж избирательного процесса»: в Томске вышли в поддержку Эльмана Юсубова

В Томске представители партии ЛДПР провели одиночные пикеты в поддержку покинувшего свой пост главы областного избиркома Эльмана Юсубова. На пикет рядом со зданием Областной администрации вышли депутат гордумы от ЛДПР Юрий Ворошилин и руководитель томского регионального отделения ЛДПР Станислав Карпов.

«Я беспокоюсь за предстоящие выборы выборы, боюсь, что они будут проходить не совсем честно. Также хотелось бы поддержать лично Э.С.Юсубова, так как очень уважаю как человека, личность и юриста. Хотелось привлечь внимание общественности к тому, что происходит и к каким негативным последствиям могут привести такие события», — рассказал Юрий Ворошилин.





Станислав Карпов высказался против отставки Эльмана Юсубова, сообщает телеграм-канал томского отделения партии.





«Мне есть с чем сравнивать: долгое время я работал на выборах в Кузбассе. Фальсификации, недопуск кандидатов и запугивание наблюдателей было привычной картиной в избирательных кампаниях. Несмотря на близкое соседство, выборный процесс в Томской области отличался уважением к закону и порядку проведения агитации, равным доступом кандидатов, независимо от их партийной принадлежности. Благодаря Эльману Юсубову была уверенность, что Томская область не пойдет по пути Кузбасса в избирательном процессе. Эльману Сулеймановичу хотел бы пожелать здоровья, крепости духа и больших научных достижений!», – прокомментировал Станислав Карпов.