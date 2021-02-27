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27 февраля,
2021
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«Последний страж избирательного процесса»: в Томске вышли в поддержку Эльмана Юсубова

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

В Томске представители партии ЛДПР провели одиночные пикеты в поддержку покинувшего свой пост главы областного избиркома Эльмана Юсубова. На пикет рядом со зданием Областной администрации вышли депутат гордумы от ЛДПР Юрий Ворошилин и руководитель томского регионального отделения ЛДПР Станислав Карпов.

«Последний страж избирательного процесса»: в Томске вышли в поддержку Эльмана Юсубова
Фото: t.me/LDPR_Tomsk

«Я беспокоюсь за предстоящие выборы выборы, боюсь, что они будут проходить не совсем честно. Также хотелось бы поддержать лично Э.С.Юсубова,  так как очень уважаю  как человека, личность и юриста. Хотелось привлечь внимание общественности к тому, что происходит и к каким негативным последствиям могут привести такие события», — рассказал Юрий Ворошилин.


Станислав Карпов высказался против отставки Эльмана Юсубова, сообщает телеграм-канал томского отделения партии.


«Мне есть с чем сравнивать: долгое время я работал на выборах в Кузбассе. Фальсификации, недопуск кандидатов и запугивание наблюдателей было привычной картиной в избирательных кампаниях. Несмотря на близкое соседство, выборный процесс в Томской области отличался уважением к закону и порядку проведения агитации, равным доступом кандидатов, независимо от их партийной принадлежности. Благодаря Эльману Юсубову была уверенность, что Томская область не пойдет по пути Кузбасса в избирательном процессе. Эльману Сулеймановичу хотел бы пожелать здоровья, крепости духа и больших научных достижений!», – прокомментировал Станислав Карпов.

«Последний страж избирательного процесса»: в Томске вышли в поддержку Эльмана Юсубова
Фото: t.me/LDPR_Tomsk

Напомним, что с 1 марта Эльман Юсюбов покидает свой пост. Он рассказал что заявление об уходе из Облизбиркома он написал сам, однако о причинах его отставки следовало бы спросить замгубернатора Томской области по внутренней политике Сергея Ильиных. Эксперты связывают причины отставки с грядущей избирательной кампанией, в которой власть не хочет повторения результатов прошлогодних выборов в Гордуму, оказавшихся провальными для «Единой России».

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