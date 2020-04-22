Последние звонки отменили для выпускников томских школ из-за коронавируса

В целях предупреждения новой коронавирусной инфекции на территории Томской области, в соответствии с письмом Минпросвещения России департамент общего образования Томской области рекомендует отменить проведение праздников последнего звонка для выпускников 9 (10) и 11 (12) классов в 2019-2020 учебном году, – говорится в письме областного департамента образования.

Напомним, с 6 апреля обучение в школах региона ведется в онлайн-режиме. По планам, дистанционное обучение продлится минимум до начала мая. Сдачу Единого государственного экзамена уже перенесли, а учащимся девятых классов разрешили не сдавать экзамены по выбору.





Кроме того, департамент общего образования Томской области рекомендовал школам завершить обучение школьников 1-8 классов раньше – 15 мая 2020 года – из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции; для обучающихся 9-11 классов – 30 мая 2020 года".





Напомним, что Министерство просвещения из-за эпидемии коронавируса разрешило закончить учебный год досрочно.





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