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22 апреля,
2020
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Последние звонки отменили для выпускников томских школ из-за коронавируса

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Департамент общего образования Томской области рекомендовал отменить последние звонки для выпускников из-за коронавируса. 

В целях предупреждения новой коронавирусной инфекции на территории Томской области, в соответствии с письмом Минпросвещения России департамент общего образования Томской области рекомендует отменить проведение праздников последнего звонка для выпускников  9 (10) и 11 (12) классов в 2019-2020 учебном году, – говорится в письме областного департамента образования. 

Напомним, с 6 апреля обучение в школах региона ведется в онлайн-режиме. По планам, дистанционное обучение продлится минимум до начала мая. Сдачу Единого государственного экзамена уже перенесли, а учащимся девятых классов разрешили не сдавать экзамены по выбору. 


Кроме того, департамент общего образования Томской области рекомендовал школам завершить обучение школьников 1-8 классов раньше – 15 мая 2020 года – из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции; для обучающихся 9-11 классов – 30 мая 2020 года".


Напомним, что Министерство просвещения из-за эпидемии коронавируса разрешило закончить учебный год досрочно. 


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