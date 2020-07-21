Последние дни знаменитой церкви в Нагорном Иштане?

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«Центр по охране памятников» под руководством Анжелики Зайцевой объявил торги на разработку проектно-сметной документации для переноса стариной деревянной церкви Петра и Павла из деревни Нагорный Иштан в Томск, сообщает «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные сайта госзакупок. Начальная (максимальная) цена контракта - 2,6 млн рублей. Торги пройдут в форме запроса предложений.

Как следует из технического задания, старинную церковь планируют перенести из Нагорного Иштана в поселок Хромовка на восточной окраине Томска. Будущему подрядчику предстоит разработать проект перемещения и реставрации церкви. Контракт предусматривает проведение комплексных научных исследований, а также инженерных изысканий. На разработку документации отведено 90 дней с учетом времени на прохождение историко-культурной экспертизы. Торги продлятся до 30 июля. Итоги будут подведены 31 июля.

«Магия этого места именно в этом виде. Если убрать церковь с мыса, то и мыс потеряет индивидуальность, и церковь в Хромовке никто не увидит», — комментирует новость в своем телеграм-канале журналист Сергей Мальцев.

Деревянная одноэтажная церковь Петра и Павла в Нагорном Иштане была построена в 1872 году в псевдорусском стиле, это одна из трех деревянных церквей-памятников, сохранившихся в регионе. С 1920-х годов она не действует. В 1932 году 88 бывших прихожан подписались под обращением к советскому руководству, что «отказываются… от очага религиозной пропаганды». В 1962 году председатель Моряковского поселкового совета просил у облисполкома разрешение деревянный храм снести — мол, стоит без дела уже лет 30, строение ветхое, обвалится, греха не оберешься. А можно какую-никакую пользу извлечь, говорится в документе из фондов ГАТО: «Церковь стоит на кирпичном фундаменте, кирпич хороший и может пригодиться в производстве».

Но храм снести так и не решились. Более того старинный храм в 1979 году стал знаменитым, после съемок фильма «Сибириада» режиссером Андреем Кончаловским в Нагорном Иштане. Через пару лет знаменитая церковь в Иштане могла бы отметить 150-летие. Могла бы, но не отметит. Так решил областной Центр защиты памятников несмотря на возражения жителей Нагорного Иштана и томского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.

Местные жители уверены, что переезда ветхое здание не вынесет. И ратуют за другой вариант — церковь отреставрировать, берега укрепить. С ними солидарна председатель томского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Мария Бокова. В прошлом году томский ВООПИиК вместе с Томском Историческим при поддержке Роскультпроекта запустили культпросвет-проект «Нагорный Иштан». Более 200 «волонтеров культуры» из Томска, Северска и других населенных пунктов области приезжали в Иштан, чтобы благоустроить территорию рядом с церковью. Вывезли пять машин мусора, убрали с территории храма строительный вагончик, выкосили траву, завезли два грузовика земли, чтобы засыпать ямы.

«Мы твердо убеждены, что церковь никуда переносить не надо, — говорит Мария Бокова. — Надо комплекс противоаварийных мероприятий провести. В этом году из-за коронавируса не смогли весной на территории церкви поработать, но планируем получить разрешительные документы, чтобы сделать это в августе-сентябре. Хотим заказать у лицензированной организации проект устранения противоаварийной ситуации. При наличии такого проекта, надеюсь, нам разрешат заделать отверстие в куполе церкви — сейчас вода туда заливается; поставить подпорки — геометрия храма нарушена и находиться внутри опасно; и сделать отмостку — иначе «замокание» фундамента идет. Чтобы храм смог дождаться большого проекта реставрации».