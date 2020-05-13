После жалоб томичей откроют еще один круглосуточный пункт серопрофилактики для взрослых

До конца недели в Томске развернут еще один круглосуточный пункт серопрофилактики, в поликлинике № 3 на ул. Профсоюзной, 16. Сейчас в медучреждении идут подготовительные работы.

Ранее томичи жаловались на очереди в пункте серопрофилактике межвузовской поликлиники (ул. Киевская, 74). Они отмечали, что вынуждены ждать приема несколько часов, а в отделении в выходные работал только один человек. Обладминистрация сообщила, что сейчас открыт дополнительный кабинет и увеличено количество специалистов для приема пациентов, пострадавших от укусов клещей.





«В этом году количество обращений, по сравнению с аналогичным периодом 2019-го, возросло в шесть раз: если в 2019 году в майские праздники у нас было 450 обращений, то сейчас почти три тысячи», — сообщила и.о. главного врача межвузовской поликлиники Марина Мусина.





По данным Роспотребнадзора, уже больше пяти тысяч человек пострадали от укусов клещей.





На сегодняшний день в Томске работают два пункта серопрофилактики: для взрослых — в межвузовской поликлинике (ул. Киевская, 74), для детей — в детской больнице № 1 (Московский тр., 4). В районах Томской области круглосуточные пункты организованы при приемных покоях больничных стационаров.





ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:





«Стою два часа»: очереди в единственном круглосуточном пункте серопрофилактики в Томске





ПОДДЕРЖИ ТВ2! Мы пишем о том, что важно