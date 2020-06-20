После репетиции парада Победы в Новосибирске провели дезинфекцию

В Новосибирске прошла репетиция парада Победы; после чего площадь Ленина продезинфицировали. Об этом пишет Сиб.фм .

Репетиция парада проводится в соответствии с распоряжением губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.





Парад Победы 24 июня пройдет в Новосибирске без зрителей из-за пандемии коронавируса. В день парада полиция перекроет центр города.





«В целях соблюдения режима самоизоляции из-за пандемии, вызванной новой коронавирусной инфекцией, жителям рекомендуется воздержаться от посещения территории проведения парада и салюта (включая прилегающую территорию). Горожанам рекомендовано смотреть прямую трансляцию военного парада и артиллерийского салюта по каналам телевизионного вещания и в интернете, — пояснили в пресс-службе мэрии Новосибирска.





Сообщается, что в параде Победы в Новосибирске примут участие более двух тысяч военнослужащих и порядка 75 единиц техники.





За последние сутки от коронавируса в Новосибирске умерли три человека. Общее число жертв эпидемии достигло 68. Число заражений коронавирусной инфекцией в регионе достигло 4928.





В Томске Парад Победы 24 июня не состоится, сказал губернатор Томской области в ходе отчета о деятельности в 2019 году. Сергей Жвачкин также подчеркнул, что шествие Бессмертного полка в Томске пройдет 26 июля.





Напомним, что из-за пандемии коронавируса в России перенесли большую часть торжественных мероприятий, посвященных 75-й годовщине окончания Великой Отечественной войны, с 9 мая на неопределенный срок. В Томске празднование Дня Победы также прошло в усеченном формате. Руководство страны неоднократно подчеркивало, что все праздничные мероприятия состоятся тогда, когда темпы заболеваемости коронавирусом пойдут на спад.



В итоге Владимир Путин назначил на 24 июня проведение Парада Победы, а на 26 июля шествие Бессмертного полка.









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