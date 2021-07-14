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Главная Новости После первого ковидного года в Томске родилось почти на 200 малышей больше
Новости

После первого ковидного года в Томске родилось почти на 200 малышей больше

ТВ2
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день назад

За первые шесть месяцев 2021 года почти 4700 малышей родилось в Томской области, сообщает пресс-служба областной администрации. В прошлом году за это же время на свет появились почти 4500 новорожденных. 

По информации обладминистрации, в 2021 году Томской области родилось 4 738 малышей, из них — 2 265 девочек и 2 473 мальчика.

В роддомах Томска на свет появилось 4 230 малышей, из которых 60 двоен.

«Больше всего новорожденных приняли врачи областного перинатального центра: 2 018 малышей, там же родилось 59 двоен. 22 новорожденных приняли в респираторном госпитале МСЧ № 2», — сообщила главный акушер-гинеколог департамента здравоохранения Томской области Татьяна Чернобай.

В муниципалитетах региона, по данным облздрава, за первые полгода стало больше на 508 маленьких жителей, в том числе в Стрежевом — 145, в Колпашеве — 122, в Асине — 117 новорожденных.

Самый крупный новорожденный появился на свет в роддоме № 1 Томска: девочка весом 4 920 грамм, ростом 58 см; она стала седьмым ребенком у жительницы областного центра.

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