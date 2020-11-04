После окончания пандемии томские учреждения культуры продолжат трансляции концертов

«Мы не стали распылять ресурсы, все, что связано с медийными делами, это все дорого. Поэтому решили сконцентрировать все в одном месте — в филармонии, там создана боевая группа парней, которые занимаются смартами. Размывать мы это не собираемся, пока нет необходимости делать [такие группы] в каждом учреждении. Усиливать группу будем, потому что, когда все ограничения снимутся, будет уже вот эта сформированная потребность: налил себе кофе, включил филармонию. Эта потребность останется, у нас публика теперь разделяется на два потока: прийти в зал и посмотреть онлайн, будем развивать историю», — сказал Павел Волк.

Такими планами поделился начальник областного департамента культуры Павел Волк. По его словам, сейчас при БКЗ создана и работает группа из специалистов, которые занимаются проведением трансляций, власти планируют повышать их квалификацию и развивать онлайн-направление.

По его словам, техническая группа, которая занимается трансляциями, получает консультации сотрудников гостелевидения, с начала пандемии также поменялась на более совершенную техника, на которую трансляции снимают. «Я смотрю сейчас все, вижу, что уровень растет, но мы нашу группу хотим учить через стажировки на телевидении и через обучение заочное, потихоньку повышать качество трансляции через улучшение техники», — поделился планами Волк.





Он уточнил, что сейчас трансляции филармонии и других учреждений культуры смотрят около 1000 человек, некоторые записи больше. Это, считает Волк, большие цифры для Томска.





«Вообще, во всей этой истории с погружением культуры онлайн, хочу сказать, что во всех минусах всегда есть плюсы. Например, расширившаяся возможность выбора. Когда мы онлайновые программы делаем, получаем отзывы: люди смотрят не только из разных концов России, но и из-за границы: Германия, Казахстан, Япония, Китай», — добавил он.





«Пикантность», по мнению Павла Волка, придает еще и то, что широкая аудитория зрителей может увидеть выступления каких-то неожиданных для них театров, например, Колпашевского народного драматического театра.





«Когда наши коллеги смирились весной с тем, что ни завтра, ни послезавтра, ни через неделю зал опять не наполнится, тогда учреждения начали искать пути, чтобы выходить в онлайн. Колпашевские товарищи все делают от себя, своими силами, посмотрим, что из этого получится», — сказал Волк.





Отметим, смотреть анонсы мероприятий и искать трансляции можно через сайты учреждений (БКЗ, ТЮЗа, Драматического театра, музеев), а также на федеральном портале PRO.Культура.РФ. Например, там опубликуют мероприятия, которые прошли 3 ноября в рамках всероссийской акции «Ночь искусств».





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