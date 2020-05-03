После майских праздников начинается строительство тоннеля на 76-м километре

Строительство тоннеля на 76-м километре стартует после майских праздников, сообщает пресс-служба обладминистрации. Сейчас специалисты областного дорожно-строительного управления продолжают отсыпку основания под автомобильную дорогу.

На строительную площадку перебазировалась подрядная организация, которая будет прокладывать тоннель. Начало работ запланировано на 7 мая. Строить тоннель глубиной 10 метров под железной дорогой подрядчики будут по технологии закрытого способа — без прекращения железнодорожного движения.





Работы на объекте ведутся круглосуточно. В вечернее и ночное время завозятся инертные материалы, в дневное — идут работы по созданию конструктива дороги.





Строительство транспортной развязки с тоннельным пересечением под железной дорогой на участке от Коларовского до Богашевского тракта началось в 2017 году. Развязка соединит Богашевский тракт и микрорайон Южные Ворота в обход железнодорожного переезда на площади Южной.