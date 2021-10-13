После двух жестких посадок самолетов у авиакомпании «СиЛА» сменилось руководство

Новым руководителем авиакомпании «СиЛА» назначен Владимир Никифоров. Ранее он был первым заместителем генерального директора авиакомпании «Ангара», также работал генеральным директором «Международного Аэропорта Иркутска»). Летную службу возглавил Николай Давыдов — пилот гражданской авиации, который до этого возглавлял авиапредприятия Иркутской области и Бурятии.

Напомним, 16 июля самолет Ан-28 авиакомпании «СиЛА» совершил жесткую посадку, выполняя рейс из Кедрового в Томск. На десятой минуте полета у судна остановились оба двигателя. На борту находились три летчика и 15 пассажиров. Погибших нет. 12 сентября еще один самолет авиакомпании совершил жесткую посадку в четырех километрах от села Казачинское в Иркутской области. На борту находились 16 человек, в том числе два члена экипажа. Четыре человека погибли.