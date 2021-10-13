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После двух жестких посадок самолетов у авиакомпании «СиЛА» сменилось руководство

ТВ2 ТВ2

Учредители авиакомпании «СиЛА» («Сибирская легкая авиация») сменили руководство. Это связано с жесткими посадками самолетов компании в июле и сентябре 2021 года, сообщает пресс-служба «СиЛы».

«По итогам совещания отправлены в отставку генеральный директор Андрей Александрович Богданов, понижен в должности директор летной службы Дмитрий Валерьевич Колокольцев. «...» Причиной кадровых изменений стали недавние авиапроисшествия. Команда опытных руководителей предпримет все меры для обеспечения безопасности полётов, устранения выявленных надзорными ведомствами недостатков», — говорится в сообщении. 

Новым руководителем авиакомпании «СиЛА» назначен Владимир Никифоров. Ранее он был первым заместителем генерального директора авиакомпании «Ангара», также работал генеральным директором «Международного Аэропорта Иркутска»). Летную службу возглавил Николай Давыдов — пилот гражданской авиации, который до этого возглавлял авиапредприятия Иркутской области и Бурятии.

Напомним, 16 июля самолет Ан-28 авиакомпании «СиЛА» совершил жесткую посадку, выполняя рейс из Кедрового в Томск. На десятой минуте полета у судна остановились оба двигателя. На борту находились три летчика и 15 пассажиров. Погибших нет. 12 сентября еще один самолет авиакомпании совершил жесткую посадку в четырех километрах от села Казачинское в Иркутской области. На борту находились 16 человек, в том числе два члена экипажа. Четыре человека погибли.

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